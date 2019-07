Vinny, die Curry-Möwe

Anfang Juli wurden Autofahrer entlang einer britischen Fernstraße auf einen besonderen Vogel aufmerksam. Sein leuchtend oranges Federkleid verlieh ihm ein exotisches Aussehen, sodass die Entdecker der vermeintlich nicht heimischen Vogelart die Tierschutzorganisation Tiggywinkles verständigten.

"Als sie anriefen und sagten, sie hätten einen orangfarbenen Vogel gefunden, wussten wir nicht, was uns erwartete - und damit hätten wir nie gerechnet!" schreibt die Organisation in einem Facebook-Post über dieses einzigartige Erlebnis. Denn der Vogel - eine Silbermöwe - hatte nicht von Natur aus ein solch farbenfrohes Federkleid. Er war von Kopf bis Fuß mit Curry oder Kurkuma bedeckt. Wie das passiert war, konnten sich die Tierschützer nicht erklären. Das Gewürz verklebte seine Federn und hinderte ihn so am Fliegen. Bis auf die leuchtende Farbe und den durchdringenden Geruch war er jedoch unverletzt.

Nach einem ausgiebigen Waschgang strahlt die "Curry-Möwe" wieder in ihrem normalen Federkleid. Bild: Tiggywinkles

Die Mitarbeiter von Tiggywinkles wuschen die Möwe, die sie kurzerhand Vinny (nach Vindaloo Curry) tauften, und reinigten sein Federkleid, sodass er bald wieder auf neue Abenteuer gehen kann. Auf Facebook hat die Tierschutzorganisation den Wandel von Vinny festgehalten.