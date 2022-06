Vierjährige starb im Kindergartenbus

Dann wurde das Kind bewusstlos entdeckt, berichtete das Internetportal "Blikk.hu". Das Kind ist am Freitag gestorben. Die Temperatur im Bus soll um die 50 Grad Celsius betragen haben.

Der tragische Vorfall hatte sich am vergangenen Dienstag ereignet. Weder der Buschauffeur noch die anderen Kinder sollen bemerkt haben, dass das Mädchen nach der Fahrt in den Kindergarten nach Tomajmonostor noch im Bus verblieben war. Im Spital in Debrecen wurde um das Leben der Vierjährigen gekämpft, jedoch vergeblich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, der 56-jährige Buschauffeur wurde als Verdächtigter verhört.