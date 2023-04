Vierfacher Kickbox-Weltmeister Merinow im Ukraine-Krieg gefallen

Hunderte Einwohner der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk haben sich am Montag vom vierfachen Kickbox-Weltmeister Witalij Merinow verabschiedet. Der 32-jährige Ehemann und Vater einer zweijährigen Tochter ist im Kampf gegen die russischen Truppen in der ostukrainischen Region Luhansk verwundet worden und vergangene Woche in einem Krankenhaus gestorben.

