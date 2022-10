Vier Meter breite Gasse wurde zur Todesfalle

Itaewon in Seoul ist eine langgezogene Straße mit Cafés, Restaurants und Bars. Das Viertel ist vor allem als Ausgehviertel bekannt und besonders bei Ausländern beliebt. Von der Hauptstraße gehen viele kleine Gassen ab, aus denen es bei einem Gedränge praktisch keinen Ausweg gibt. Genau das passierte Samstagnacht bei einer Halloweenparty: Die betroffene Gasse war nur 45 Meter lang und vier Meter breit und fiel zur Hauptstraße und zum Bahnhof hin ab.

"Es gab einfach eine Welle von Menschen, die hereinkamen, das ist mitten in Itaewon, Wellen von Menschen, und ich habe meine Freunde verloren", erzählte der Australier Nathan Taverniti Journalisten gestern. Selbst jene Menschen, die die Gefahr noch erkannten, konnten sich nur schwer aus dem Gedränge befreien. Zahlreiche Menschen seien zu Boden gestürzt, während andere von oben nachgedrängt hätten, berichteten Augenzeugen. Viele der Opfer seien erdrückt, erstickt oder niedergetrampelt worden.

Insgesamt dürften mindestens 154 Menschen ums Leben gekommen sein, weitere 130 sollen zum Teil schwer verletzt worden sein. Unter den 26 getöteten Ausländern ist auch ein Österreicher. Der Mann habe sich auf Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt befunden, teilte das Außenamt in Wien mit. "Unsere Botschaft in Seoul ist mit den zuständigen Behörden und den Angehörigen in Österreich in Kontakt und wird sie bei allen weiteren Schritten unterstützen." Unter anderem aus Rücksicht auf die Angehörigen werde man keine weiteren Angaben machen.

"Es war wie ein Dominoeffekt"

"Es war wie ein Dominoeffekt", sagte ein junger Zeuge dem südkoreanischen Fernsehsender MBC. "Ich habe das Gleichgewicht verloren und bin ebenfalls hingefallen." Er habe nicht auf Liegende treten wollen. "Menschen waren bewusstlos oder riefen nach Hilfe."

In den ersten Berichten von der Unglücksstelle hieß es, viele Menschen hätten bei einem Massengedränge einen Herzstillstand erlitten. Rettungskräfte und Privatpersonen hätten versucht, sie wiederzubeleben. "Da lagen Menschen auf der Straße an der Kreuzung, die reanimiert wurden", sagte Karl Sunglao aus Kalifornien, der in Seoul als Englischlehrer tätig ist, der dpa. Als er und seine Freundin um etwa 23 Uhr am Samstag (Ortszeit) aus der U-Bahn-Station gekommen seien, um zu feiern, hätten sie zunächst gedacht, ein Gebäude sei eingestürzt. "Es herrschte absolutes Gedränge, wir wussten nicht, was los war."

Staatstrauer bis Freitag

Die genauen Umstände der Tragödie blieben vorerst unklar. Augenzeugenberichten zufolge waren die Gassen rund um das Unglücksareal derart voll, dass sich die Rettungskräfte nur schwer ihren Weg durch die Menschenmassen bahnen und zu den Opfern vordringen konnten. Präsident Yoon Suk-yeol machte sich am Morgen selbst ein Bild von der Unglücksstelle. Er sprach von einer Tragödie und Katastrophe, die nicht hätte passieren dürfen. Der Präsident verhängte bis Freitag eine nationale Staatstrauer und versprach den Angehörigen jegliche Unterstützung, sowohl psychologisch als auch finanziell.

Die Kritik, wonach die Behörden versagt hätten, weil sie die Menschenmassen nicht rechtzeitig kontrolliert hätten, wies Innenminister Lee Sang Min zurück. Die Halloweenparty sei keine angemeldete Veranstaltung gewesen und die Massen hätten auch nicht durch mehr Polizei verhindert werden können.

Das alljährliche Halloween-Fest ist eine der größten öffentlichen Feiern in Südkoreas Hauptstadt. Dieses Jahr fanden zum ersten Mal wieder größere Veranstaltungen zu dem Fest statt, nachdem die Corona-Maßnahmen weitgehend gelockert wurden. Zehntausende Menschen zog es laut den Berichten ins Itaewon-Viertel. "In Itaewon ist es jedes Jahr extrem voll, aber dieses Jahr war es einfach nur verrückt", schrieb eine Frau in einer Instagram-Story. Den Berichten zufolge machten Gerüchte die Runde, dass ein prominenter Youtuber auf dem Weg zu einem Club in der betroffenen Straße oder dort schon angekommen sei. Das habe noch einmal sehr viele Menschen angezogen.