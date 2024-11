Vier Menschen in französischem Zug mit Beil teils massiv verletzt

Zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt, zwei weitere nur leicht. Die genauen Umstände der Tat waren noch unklar. Bahnbetreiber SNCF teilte am Morgen auf X mit, dass es in einem Zug in Ozoir-la-Ferrière im Ballungsraum Paris einen Vorfall gebe und die Polizei und die Feuerwehr vor Ort seien. Details wurden nicht genannt. Einzelne Züge fielen aus.

Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Banden?

Französischen Medienberichten zufolge eskalierte eine Auseinandersetzung in dem Zug, während dieser am Bahnsteig stand. Demnach wurde ein Mensch am Kopf verletzt, einem weiteren sei die Hand abgehackt worden. Le Figaro spekulierte über eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Banden.

