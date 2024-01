Vier Familienmitglieder tot in Haus in Norwegen gefunden

Es war ein harter Tag für die Polizei in Norwegen (Symbolbild)

Man habe am Dienstag vier Personen aus dem verrauchten Haus in der Gemeinde Nes geholt, deren Tod festgestellt worden sei, sagte Einsatzleiter Magnus Hovelsrud Andresen am Nachmittag vor Reportern. Die Toten hätten allesamt eine familiäre Beziehung zueinander, unter ihnen sei eine beim Polizeibezirk Ost angestellte Person, gab Polizeimeisterin Cecilie Lilaas-Skari später auf einer Pressekonferenz bekannt.

Polizeibeamtin unter den Toten

Es sei ein tragischer Vorfall und ein harter Tag für das Polizeipersonal. Die Zeitung "Dagbladet" hatte zuvor berichtet, dass eine Polizeibeamtin unter den Toten sei. Aufgrund von festgestellten Verletzungen, des bisherigen Informationsstandes sowie Funden vor Ort nahm die Polizei Mordermittlungen auf. Sie ging aber nicht davon aus, dass weitere Personen in den Fall involviert sind. Lilaas-Skari sagte dazu dem Sender TV 2, man wisse, dass drei Personen getötet worden seien, und man vermute, dass sich der Täter selbst getötet habe.

Die Gemeinde befindet sich etwa 60 Kilometer nordöstlich von Oslo. Bürgermeisterin Tove Nyhus sagte der Nachrichtenagentur NTB, dass die vier Toten allesamt Einwohner der Gemeinde gewesen seien.

