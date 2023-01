Viel Schnee in Kärnten: Staus und Stromausfälle

A10 in der Nacht auf Montag in Kärnten zwischen Spittal und Villach: Räumfahrzeuge am Dauereinsatz

Starke Schneefälle haben am Montag in Teilen der Steiermark und vor allem in Kärnten nicht nur Staus und Unfälle zur Folge gehabt, sondern auch Probleme bei der Stromversorgung verursacht. Der Wurzenpass (B109) wurde wegen Lawinengefahr gesperrt. Ab morgen, Mittwoch, wird auch in Oberösterreich mit Schnee gerechnet. Es dürften aber nur ein paar Zentimeter werden, schätzen Meteorologen.