Video zeigt Tornado über Mailand

Auf spektakulären Videos, die sich rasant in sozialen Medien verbreiteten, ist zu sehen, wie eine Windhose am düsteren Himmel über die Dächer der Metropole in der Lombardei fegt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war am Freitag gegen elf Uhr ein schweres Unwetter über Mailand gezogen – mit Donner, Blitz, Starkregen, Sturm und einem Tornado. Die Aufnahmen wirken wie aus einem Katastrophenfilm:

Betroffen war sowohl die Stadt selbst, als auch mehrere Gemeinden nordöstlich des Zentrums. Die Feuerwehren stand im Dauereinsatz, um die Sturmschäden zu beseitigen. Durch den starken Wind wurden zahlreiche Dächer abgedeckt, Bäume und Äste landeten auf de Straßen. Durch starke Regenfälle kam es zudem zu Überschwemmungen, in Mailand stand etwa die Viale Abruzzi unter Wasser. Auch aus dem Trentino wurden starke Gewitter mit golfball-großen Hagelkörnern gemeldet.

