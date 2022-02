Video: Welle ließ Fenster von Fähre bersten

Auf stürmischer Fahrt über die Elbe zerschlug in der Früh eine große Welle die Frontscheiben einer Hamburger Hafenfähre. Es sei offenbar niemand an Bord ernsthaft verletzt worden, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hadag, Tobias Haack. Nach dpa-Informationen gab es jedoch einen leicht verletzten Passagier. Das Video eines Augenzeugen zeigt, wie die Fensterfront zerspringt, das eiskalte Wasser in den Fahrgastraum eindringt und die Passagiere die Flucht ergreifen:

Der Sturm "Ylenia" hat in Deutschland Bäume umstürzen lassen, zu Straßensperren geführt und Zug- und Flugverkehr durcheinandergewirbelt. Zwei Autofahrer wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen. Die Einsatzkräfte können nur kurz durchatmen - der nächste heftige Sturm ist bereits im Anmarsch.