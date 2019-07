Video: Taucher entdeckten riesige Qualle vor englischer Küste

Die Biologin Lizzie Daly und der auf Tiere spezialisierte Kameramann Dan Abbott sichteten die ungewöhnlich große Lungenqualle, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Sie soll etwa so groß sein wie ein erwachsener Mensch - normalerweise erreicht diese Art nur die halbe Größe.

Die Biologin und der Kameramann posteten ein Bild der Qualle, die häufig vor europäischen Küsten vorkommt, in den sozialen Medien, wo sich das Bild binnen kürzester Zeit viral verbreitete. Für Menschen sei Rhizostoma pulmo, so der wissenschaftliche Name der Qualle, normalerweise ungefährlich, sagte Daly.

"Das Gefühl war unglaublich"

"Das Gefühl, eine Qualle dieser Größe zu sehen, war unglaublich", sagte Abbott. "Keiner von uns hatte so eine Große jemals gesehen, und es war eine eindrückliche und wunderschöne Erfahrung, ihren Lebensraum für einige Momente zu teilen."

Die Biologin und der Kameramann waren für die Spendenkampagne "Wild Ocean Week" zum Schutz der Meere unterwegs. Bei ihrer siebentägigen Reise entlang der britischen Küsten hätten sie auch zahlreiche Robben, Wale und Delfine gesehen, berichteten die beiden Experten.

Ein Video zeigte den Tauchgang mit der Riesenqualle

