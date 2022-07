Video: Robbe attackierte und verletzte Schwimmerin

Der Angriff ereignete sich am vergangenen Sonntag nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Eine 60-jährige Lehrerin aus Kalifornien sprang ins Wasser, um zu schwimmen. Dabei ist sie einer Babyrobbe zu nahe gekommen. Das Muttertier verteidigte ihr Junges, attackierte die Schwimmerin und zog sie einige Male unter Wasser.

Videos zeigen das Geschehen und auch die verzweifelten Versuche der Lehrerin ans rettende Ufer zu kommen.

Die Robbe ist den lokalen Umweltbehörden bekannt. Ihr Name ist Rocky. Sie hat erst vor zwei Wochen auf dem Kaimana Beach in Waikiki ihr Junges bekommen. Seither wurden die beiden Tiere beobachtet und alle Personen davor gewarnt, ihnen zu nahe zu kommen. Laut Aussagen von lokalen Behörden trifft die Frau aber keine Schuld an der Attacke. Rocky wollte vermutlich mit dem Jungtier schwimmen gehen. Ein Kajakfahrer kam der Frau schließlich zu Hilfe und schirmte sie vor den Attacken ab. Die Lehrerin überstand das Ganze mit Abschürfungen und einem Schrecken.