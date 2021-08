Video: Rehkitz überraschte Badegäste in Bibione

Ungewöhnliche Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag am Strand des italienischen Badeortes Bibione ab: Ein Rehkitz dürfte sich verirrt haben und lief auf der Suche nach einem Fluchtweg im Slalom zwischen Sonnenschirmen, Liegestühlen und Handtüchern vorbei an den sonnenhungrigen Touristen. Der Vierbeinige Besucher brachte die Urlauber zum Staunen und zog viele neugierige Blicke auf sich. Ein Zeuge filmte den flotten Strandläufer mit der Handykamera, das Video sehen Sie hier:

(Video: Bibione Live Press Office)

Rehe sind in Bibione nicht selten anzutreffen, auch wenn sie meist den Fluss Tagliamento überqueren. Der venetische Strand von Bibione grenzt an einen ausgedehnten Pinienwald, der vielen Rehen ein ideales Habitat bietet.