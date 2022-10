Der Mann hängt an einer Felswand des Mount Futago, mit einer GoPro-Kamera will er sich bei der Klettertour in Japan filmen. Doch plötzlich taucht ein Schwarzbär wie aus dem Nichts auf – und attackiert den Bergsteiger. Mit Faustschlägen und lauten Schreien kann er das Raubtier erfolgreich verjagen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen