Video: Hirschkuh verirrte sich in Supermarkt

Der Vorfall hat sich am vergangenen Samstag in Moena in der Region Trentino-Südtirol ereignet. Kurz nach zehn Uhr verirrte sich die Hirschkuh in ein Geschäft mitten im Dorfzentrum und streifte durch die Gänge des Supermarktes. Die Hirschkuh fand kaum Halt auf dem glatten Boden, immer wieder rutschte sie aus. Das Tier soll gegen die Kasse gestoßen sein und sich dabei leicht verletzt haben. Unter den Kunden brach teilweise Panik aus. Überwachungskameras filmten den Vorfall.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen