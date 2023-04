Video: Felsbrocken verfehlte Pkw nur knapp

Bild: FF Sand in Taufers

Der Stein – so groß wie ein Auto – hatte sich im unteren Teil des Skigebiets Speikboden gelöst und war über einen steilen Hang abgerutscht. Auf Videos einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Brocken an der Talstation der Speikboden-Bahn vorbei donnert, über den glücklicherweise leeren Parkplatz schlittert und mitten auf der Fahrbahn der Ahrntalerstraße zu liegen kommt – genau dort, wo Sekunden zuvor noch ein Pkw gefahren war. "Hier wird erst richtig klar, wie viel Glück im Spiel war", kommentiert die Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers die Aufnahmen, die sich seit einigen Tagen wie ein Lauffeuer im Netz verbreiten:

Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Straßendienst der Provinz Bozen, der Polizei und einer Spezialfirma machten die Fahrbahn wieder frei. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Schaden entstand an einem Ständer der Umlaufbahn, der nun ausgetauscht werden muss. Andere Gebäude oder Autos wurden nicht beschädigt. Laut Geologen handelte es sich bei dem Stein um einen sogenannten Findling, der vom Regen unterspült und so aus dem Erdreich gelöst worden war. Weitere Gefahr bestehe nicht, hieß es seitens der Behörden.

Lokalisierung: Sand in Taufers lieg in der autonomen Provinz Bozen

