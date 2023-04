Video: Drei Meter langer Hai vor Lignano gefangen

Einen gewaltigen Fang machte kürzlich ein junger Fischer an der Adria-Küste. Vor dem Strand von Lignano ging dem Burschen ein 100 Kilogramm schwerer Hai an die Angel. Laut Medienberichten handelte es sich um einen "Alopias vulpinus", auch bekannt als "Gemeiner Fuchshai" oder "Drescher". Der 13-Jährige, der gemeinsam mit seinem Vater für die Thunfisch-Meisterschaft am offenen Meer geübt hatte, soll das seltene Exemplar wieder freigelassen haben.

Der Präsident des Tuno Clubs von Lignano sprach in italienischen Medien von einem "spektakulären" aber auch gefährlichen Fang. Es sei "ungewöhnlich", dass dem jungen Fischer beim Freilassen nichts passiert war. "Auch wenn der Fuchshai normalerweise Menschen nicht angreift, kann es passieren, dass er mit der Flosse herumschlägt, um sich zu befreien und so den Fischer verletzt", sagte Giambattista Zen.

Hai erschlägt seine Beute mit der Flosse

Obwohl es immer wieder Schlagzeilen über Haie an der Adria-Küste gibt, seien die Sichtungen - verglichen mit den 1990er-Jahre - deutlich zurückgegangen, sagte der Tuna-Club-Präsident weiter. Damals seien auch Exemplare entdeckt worden, die mehr als 400 Kilogramm schwer waren. Laut Wikipedia kann der "Gemeine Fuchshai" mehr als sechs Meter lang werden. "Dieser Hai fällt vor allem durch den sehr langen oberen Teil der Schwanzflosse auf und ist weltweit in den küstennahen Bereichen gemäßigter bis tropischer Meere anzutreffen. Die vergrößerte Schwanzflosse nutzt der Hai vor allem für die Jagd, indem er mit ihr auf seine Beute einschlägt", heißt es in dem Eintrag.

