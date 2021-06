Adriana Gonzalez Chi erinnert sich genau an den Besuch bei der Familie ihres Bruders Edgar im Champlain Tower vor einem Monat. Sie habe auf dem Balkon des 40 Jahre alten Hochhauses an der Collins Avenue gestanden, über das Meer geblickt und ein ungutes Gefühl gehabt. "Das ist nicht sicher", sagte sie Edgar, der wie andere Bewohner des in die Jahre gekommenen Apartment-Komplexes über Schimmel, Feuchtigkeit und Vibrationen geklagt hatte. Ihrer Nichte Deven gab sie einen Rat.