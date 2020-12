Die USA und Kanada starteten gestern als zweite und dritte westliche Industrienationen nach Großbritannien mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus. Als erster Mensch in den USA wurde eine New Yorker Krankenschwester mit dem Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer geimpft. Die Impfung von Sandra Lindsay vom Krankenhaus Long Island Jewish Medical Center wurde am Montag live im US-Fernsehen übertragen.