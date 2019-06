Versuchte Gefangenenbefreiung bei Klima-Demo - Acht verletzte Beamte

Die Polizei Aachen appellierte via Twitter an die Demonstranten, sich "besonnen und kooperativ" zu verhalten und "Befreiungsversuche und Angriffe auf Beamte" zu unterlassen.

Die Polizei Aachen teilte auf Anfrage mit, dass es mehrere Ingewahrsamnahmen gegeben habe. Genaue Zahlen, um wie viele Personen es sich handle, konnte die Polizei zunächst nicht machen. Ferner berichtete die Behörde via Twitter, dass Demonstranten versuchten, die Abbruchkante des Tagebaus hochzuklettern und warnte vor "Lebensgefahr". Die Abbruchkante könne "abrutschen".

Die von der Polizei in Gewahrsam genommen Demonstranten werden laut Polizei bei derartigen Demonstrationen in einer "bestimmten Örtlichkeit" festgehalten. Bei der Feststellung der Personalien sei es den Angaben zufolge zu den versuchten Gefangenenbefreiungen gekommen. Dies sei eine Straftat, das Eindringen in den Tagebau Hausfriedensbruch, dazu komme Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

In den Tagebau Garzweiler waren zuvor nach Polizeiangaben mehrere Hundert Aktivisten des Bündnisses "Ende Gelände" gestürmt. Dabei sind laut einer am Samstagabend veröffentlichten Zwischenbilanz acht Polizistinnen und Polizisten verletzt worden. Am frühen Abend haben die Einsatzkräfte laut Polizei mit der Räumung des Tagesbaus begonnen.

1/3

Die im Tagebau #Garzweiler befindlichen Personen werden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit speziellen Fahrzeugen der @RWE_AG herausgefahren. Dies stellt die sicherste Möglichkeit für alle Beteiligten dar. #Polizei #Aachen #EndeGelaende — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 22. Juni 2019

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.