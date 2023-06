Vermutlich "Blue Punisher"-Ecstasy: 13-Jährige starb nach Drogenkonsum

Ein 13-jähriges Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern ist nach der mutmaßlichen Einnahme von Drogen gestorben. Das teilte die Polizei am Montagabend per Twitter mit. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Eine 15-Jährige, die ebenfalls die Drogen eingenommen haben soll, liege weiter in einer Klinik. Sie sei auf dem Weg der Besserung. Die Jugendlichen haben nach Angaben der Polizei vergangene Woche Drogen konsumiert. Es habe sich wahrscheinlich um eine Ecstasy-Tablette mit extrem hohem Wirkstoffgehalt gehandelt, möglicherweise die gefährliche Droge "Blue Punisher". Ob dem so ist, müssten weitere Untersuchungen zeigen.

