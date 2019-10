Vermummungsverbot soll die Proteste beenden

Nach monatelangen Protesten in Hongkong will die Regierung die Lage nun mit einem Vermummungsverbot unter Kontrolle bringen. Dafür greift sie zum ersten Mal seit Beginn der Massendemonstrationen auf Notstandsgesetze zurück. Ab Samstag sei das Tragen von Gesichtsmasken untersagt, kündigte Regierungschefin Carrie Lam an. Verstöße sollen mit bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet werden.

Die Entscheidung falle ihr nicht leicht, sagte die von Chinas Führung eingesetzte Politikerin. Das Maskierungsverbot sei aber nötig, um die zunehmende Gewalt bei den Protesten in den Griff zu bekommen. Sollte die Lage weiter eskalieren, müssten andere Möglichkeiten zur Beruhigung gefunden werden, deutete die Regierungschefin an. Sie betonte aber, dass es dafür noch keine Pläne gäbe. "Das bedeutet auch nicht, dass Hongkong im Notstand ist."

Demokratie-Aktivisten kritisierten Lams Rückgriff auf das Notstandsgesetz, das seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angewendet worden war. In einem Eilantrag brachten sie es vor Gericht. Gleichzeitig versammelten sich wieder hunderte Demonstranten mit Gesichtsmasken auf den Straßen. Es kam zu Unruhen, bei denen ein Demonstrant angeschossen wurde.