Vermisstes Kleinkind tot im Maul eines Alligators gefunden

Der Zweijährige war gesucht worden, nachdem seine 20 Jahre alte Mutter am Donnerstag erstochen in ihrer Wohnung gefunden worden war. Dem Vater des Buben werde der Mord an beiden vorgeworfen, schrieb die Polizei der Stadt St. Petersburg auf Facebook.

Der Mann sei bereits am Freitag festgenommen worden. Die Polizei sei nach einer groß angelegten Suche nach dem Buben auf einen Alligator aufmerksam gemacht worden, der etwas im Maul gehabt habe, hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Das Tier sei getötet und der Leichnam des Buben geborgen worden. Die genaue Todesursache werde von einem Gerichtsmediziner untersucht.

