Verletzte bei Schüssen in Schule in Kalifornien

Die Einsatzkräfte suchten noch nach dem Täter. Als Vorsichtsmaßnahme seien am Donnerstag alle Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden.Der Sender NBC meldete mindestens drei Verletzte, darunter Schüler, andere Medien mindestens sieben. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Schüler die Saugus High School verließen.

Schütze schwarz gekleidet

Die Polizei sucht derzeit nach einem männlichen Asiaten in schwarzer Kleidung. Der Verdächtige sei immer noch auf freiem Fuß, teilte der Sheriff von Santa Clarita Valley auf Twitter mit. Die Gefahr sei noch nicht vorüber. Anrainer in der Umgebung der Saugus High School sollten ihre Türen abschließen und in ihren Häusern bleiben. Wer den schwarz gekleideten Verdächtigen sehe, solle die Notrufnummer der Polizei anrufen. Der Behörde zufolge wurden "mindestens fünf Personen" verletzt.