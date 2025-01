"Verheerendster Brand in der Geschichte Kaliforniens" - Feuer in Los Angeles wüten weiter

Die Person sei im Palisades Fire ums Leben gekommen, dem derzeit größten der fünf Brände im Großraum der Westküsten-Metropole, berichteten Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Feuerwehr. Über die Gesamtzahl der Toten gab es aber unterschiedliche Angaben: Der Sender CNN sprach von sieben Opfern, der Sender NBC von sechs.

Die meisten kamen demnach beim Eaton Fire nahe Pasadena ums Leben. Mehrere verheerende Großbrände erfassten Los Angeles seit Dienstag. Hunderttausende Menschen mussten laut US-Präsident Joe Biden ihre Häuser verlassen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer weiter ansteigen könnte.

Zuvor hatte der Küstenort Malibu einen ersten Todesfall gemeldet. "Obwohl die Identität der Person noch nicht geklärt ist, belastet uns diese tragische Nachricht sehr", teilte Malibus Bürgermeister Doug Stewart mit. "Im Namen der Stadt Malibu möchte ich den Angehörigen dieser Person mein tiefstes Beileid aussprechen. Unsere Gemeinde trauert mit Ihnen in diesem Moment des unvorstellbaren Verlustes." In Malibu stehen viele Prominentenvillen.

Weiterer Brand bedroht Häuser in Los Angeles

Im Großraum Los Angeles brach ein weiteres Feuer aus: Das Kenneth Fire breite sich im Gebiet der West Hills und Hidden Hills zwischen Los Angeles und Ventura aus und bewege sich gefährlich schnell auf Wohnhäuser in der hügeligen Region zu, teilte die Feuerwehr mit. Angetrieben von starken Winden brenne das Feuer bereits auf einer Fläche von rund 320 Hektar, hieß es. Auf Videos war eine heftige Rauchentwicklung zu sehen.

Eaton Fire außer Kontrolle

Die Zahl der bisher zerstörten oder beschädigten Gebäude beim Eaton Fire nahe Pasadena stieg unterdessen deutlich an. Laut Anthony Marrone, dem Feuerwehrchef von Los Angeles County, sind Schätzungen zufolge bisher etwa 4.000 bis 5.000 Strukturen betroffen, darunter Ein- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte und Fahrzeuge. Zuvor lag die von den Behörden genannte Zahl noch bei 1.000. Der Brand ist weiter außer Kontrolle.

Die Fläche des Eaton Fires ist Marrone zufolge mittlerweile auf mehr als 5.500 Hektar angewachsen. Das Feuer ist nur einer von mehreren Großbränden, die seit Tagen im Großraum Los Angeles wüten.

Biden spricht vom "verheerendsten Brand in Geschichte Kaliforniens"

US-Präsident Joe Biden hat die Brände in Los Angeles als die schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens bezeichnet und weitere Hilfen des Bundes zugesagt. "Dies ist der größte und verheerendste Brand in der Geschichte Kaliforniens", sagte Biden am Donnerstag bei einer Sondersitzung hochrangiger Regierungsvertreter im Weißen Haus. Der scheidende Präsident hatte zuvor seine für Donnerstag geplante Reise nach Italien abgesagt. Er wolle sich auf die "Leitung der vollumfänglichen Reaktion der Bundesbehörden" konzentrieren. In Italien war unter anderem eine Audienz bei Papst Franziskus geplant. Es wäre voraussichtlich Bidens letzte Auslandsreise als US-Präsident gewesen. Am 20. Jänner übergibt der 82-Jährige die Amtsgeschäfte an den Republikaner Donald Trump.

20 Festnahmen wegen Plünderungen

Die Feuerkatastrophe rief Behörden zufolge auch Kriminelle auf den Plan. Mindestens 20 Verdächtige seien bisher im Zusammenhang mit Plünderungen festgenommen worden, sagte Kathryn Barger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles. "Wir werden nicht zulassen, dass dies weiterhin geschieht", erklärte sie vor Journalisten. Barger nannte die Plünderer "Opportunisten" und fügte hinzu: "Ich werde nicht tatenlos zusehen und zulassen, dass eine bereits traumatische Erfahrung noch schlimmer wird."

Oscar-Nominierungen verschoben

Die Großfeuer im Raum Los Angeles wirken sich auch auf die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen aus. Am 17. Jänner wollte die Filmakademie die Anwärter für Hollywoods höchsten Preis verkünden. Dies werde aufgrund der Brände zwei Tage später stattfinden, teilte Geschäftsführer Bill Kramer in einem Brief an die rund 10.000 Mitglieder mit, wie US-Medien berichteten. Das gibt den Filmschaffenden mehr Zeit, über die Kandidaten abzustimmen. Kramer drückte den von den Bränden Betroffenen sein Mitgefühl aus. "So viele unserer Mitglieder und Branchenkollegen leben und arbeiten im Raum Los Angeles, und wir denken an euch", zitierte die "Los Angeles Times" aus dem Brief. Die 97. Verleihung der Oscars ist für den 2. März geplant.

