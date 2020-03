"Vereint in der Trauer" - Fahnen in ganz Italien auf halbmast

Im Rahmen der Initiative "Vereint in der Trauer und in der gegenseitigen Unterstützung", die von der Arbeitnehmervereinigung ANCI gestartet wurde, wurden die Fahnen auf den Rathäusern aller italienischen Städte und Gemeinden, sowie des Quirinals, dem Sitz des italienische Staatschefs, auf halbmast gesetzt.

Auch der Vatikan, sowie slowenische Kommunen an der friaulischen Grenze setzten die italienische Fahne aus Zeichen der Nähe zur Bevölkerung auf Halbmast. Im italienischen Parlament wurde eine Schweigeminute zu Ehren der Todesopfer eingehalten.

11.591 Coronavirus-Tote wurden in Italien seit Beginn der Epidemie am 20. Februar gemeldet, 812 davon allein am Montag. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 75.528 Menschen. 3.981 Patienten lagen auf der Intensivstation. 43.752 positiv getestete Patienten befinden sich in Heimisolierung, 14.620 sind inzwischen genesen.