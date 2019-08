Verdorbenes Schweinefleisch: Zwei Todesfälle in Spanien und 200 Erkrankungen

Die 74-Jährige starb in Sevilla in der südspanischen Region Andalusien an der bakteriellen Infektion, wie die Regionalregierung mitteilte.

Vor einer Woche war bereits eine 90-Jährige an Listerien gestorben. Nach Angaben der Regionalregierung erkrankten insgesamt 196 Menschen in Andalusien. Auch in anderen Regionen Spaniens gab es sieben Erkrankungen. Eine Frau verlor ihr Baby wegen der Krankheit. Bei einem Briten wurde die Krankheit in Frankreich diagnostiziert, nachdem er zuvor in Sevilla verdorbenes Fleisch gegessen hatte.

Die Behörden hatten zuvor gewarnt, dass ein mit Knoblauch gefülltes Schweinefleisch-Produkt mit den Namen "La Mecha" die Ursache für den Ausbruch der Listeriose sei. Die Fabrik des Herstellers wurde inzwischen geschlossen und alle Produkte aus den Geschäften zurückgerufen. Listerien entwickeln sich vor allem in Milch- und Fertigprodukten und sind für Senioren sowie Menschen mit schwachem Immunsystem und Schwangere besonders gefährlich.