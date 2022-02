Verdächtiges Huhn vor dem Pentagon abgefangen

Der Vogel sei beim "Herumschleichen" am Sicherheitsbereich des Pentagon vor den Toren der US-Hauptstadt Washington erwischt worden, berichtete die Tierschutzorganisation Animal Welfare League of Arlington am Montag auf ihrer Facebook-Seite.

Herbeigerufene Mitarbeiter der Organisation fingen das Tier ein und brachten es in ein Tierheim, bis eine neue Heimat gefunden wird. Unterdessen wird auf Facebook nach einem Namen für das Geflügel gesucht. Unter den Vorschlägen fanden sich Kreationen wie "Special Agent Henny Penny" oder "Colonel M. C. Hicken, Chief of Air Operations for the Joint Staff".

Mit dem Huhn befasste sich auch die auf Verteidigungspolitik spezialisierte Zeitung "Military Times" in einem humorvollen Artikel. "Hatte es sich einfach nur verlaufen und versuchte, die Straße zu überqueren? Oder war es ein Spion, der entsandt wurde, um Staatsgeheimnisse zu stehlen? Bisher ist sein Schnabel geschlossen."