Venedig feiert 1.600. Geburtstag

Venedig begeht am Donnerstag den 1.600. Jahrestag seiner Gründung. Der Patriarch der italienischen Lagunenstadt, Francesco Moraglia, wird um 11 Uhr im Markusdom einen Gottesdienst zelebrieren, der von der Fernsehstation Antenna 3 übertragen wird. Für 16 Uhr ist ein gleichzeitiges Geläut aller Glocken geplant, um 18.30 Uhr ein Dokumentarfilm auf RAI 2 - und das war es dann auch schon vorerst mit dem Feiern: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Festlichkeiten um ein Jahr verschoben bzw. sollen im Lauf der nächsten zwölf Monate stattfinden.

Der Legende nach wurde das erste Gebäude in Venedig inmitten der Völkerwanderung als Folge eines Gelübdes zur Rettung aus Feuerbrunst errichtet: Am 25. März 421, dem Hochfest Maria Verkündigung, soll um 12 Uhr mittags der Grundstein für die Kirche San Giacomo auf der Laguneninsel Rialto gelegt worden sein. Auf dieser Insel, die auch etwas höher liegt als die anderen und deshalb Rivus Altus (Hohes Ufer) hieß, dürfte sich auch die erste Siedlung der Stadt befunden haben. Es folgten im Lauf der Zeit Siedlungen auch auf den anderen Inseln im Umkreis, wobei die ersten Bewohner Flüchtlinge gewesen sein dürften, die sich dort der Legende nach 408 vor den Westgoten Alarichs in Sicherheit brachten.

Die Jubiläumsveranstaltungen der von wiederholten Überschwemmungen und zuletzt Corona, dem totalen Erliegen der Touristenströme und damit auch einer schlimmen Wirtschaftskrise gekennzeichneten Stadt sollen bis 2022 fortgesetzt werden. Einem Aufruf des Veranstaltungskomitees zur Einsendung von Initiativen sind 135 Einreichungen mit insgesamt 235 Vorschlägen gefolgt, hieß es. Hervorgehoben werden soll dabei die Dimension Venedigs als Stadt am Wasser, darunter auch die Nautik-Messe im Arsenal vom diesjährigen 29. Mai bis zum 6. Juni, sowie die Architektur-Biennale ab dem 22. Mai, die beide nach heutigem Stand stattfinden sollen. (Infos: www.1600.venezia.it)

