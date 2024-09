Veganes Nutella kommt auf den Markt

Hersteller Ferrero kündigte am Dienstag an, der Verkauf starte zunächst in mehreren europäischen Ländern: in Italien, Frankreich und Belgien. Beim Geschmack gebe es "keine Kompromisse", versicherte das Unternehmen. Ob eine Markteinführung in Österreich in absehbarer Zeit ebenfalls geplant sei, kommentierte Ferrero Österreich auf APA-Anfrage zunächst nicht.

Für die vegane Variante werde das Milchpulver im Schokoaufstrich gestrichen - hinzugefügt werden pflanzliche Zutaten wie Kichererbsen und Reissirup, erklärte Ferrero. "Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich heutzutage dafür, tierische Produkte zu reduzieren oder zu vermeiden, sei es aus Gründen der Ernährung oder des Lebensstils", so die Begründung.

Menschen mit einer Milcheiweißallergie könnten den veganen Aufstrich allerdings trotzdem nicht essen, "weil das Produkt in einem Betrieb hergestellt wird, wo mit Milch umgegangen wird".

Nutella gibt es seit 60 Jahren. Verkauft wird die Schokocreme in 170 Ländern.

