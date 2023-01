Vatikan: Zigtausende Gläubige nehmen Abschied von Benedikt XVI.

Zigtausende Gläubige haben in den vergangenen Tagen im Zuge der Aufbahrung von Benedikt XVI. dem emeritierten Papst die letzte Ehre erwiesen. Allein an den ersten beiden Tagen kamen knapp 135.000 Menschen in den Petersdom. Am Abend wurde der aus Zypressenholz gefertigte Sarg geschlossen. Der Sarg wird heute zu Beginn der Zeremonie in einen Zinksarg gelegt und versiegelt. Dieser kommt in einen anderen Holzsarg und wird dann begraben, teilte der Vatikan mit.

An dem von Nachfolger Papst Franziskus zelebrierten Begräbnis heute, Donnerstag, werden mehr als 70.000 Personen teilnehmen. Könige, Adelige, Staatschefs und Geistliche aus der ganzen Welt reisten neben zigtausenden Pilgern aus aller Welt an. Benedikt XVI. war am Silvestertag im Alter von 95 Jahren gestorben.

Österreich wird durch Altbundespräsident Heinz Fischer vertreten sein. Aus Deutschland kommen zur Verabschiedung des Papstes aus Bayern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Schon einmal leitete ein Papst die Feiern zur Beisetzung seines Vorgängers: Es war Pius VII. im Jahr 1802, und der Leichnam war der seines Vorgängers Pius VI. (1775 bis 1799).

