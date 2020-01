Vaterunser: Italien führt eine neue Formulierung ein

Die Neufassung des Gebetes ab Ostern 2020 sieht vor, dass die sechste Bitte "Führe uns nicht in Versuchung" von der Formulierung "Lass uns nicht in Versuchung geraten" abgelöst wird. Die neue Übersetzung sei näher am Sinn des griechischen Originals, verlautete es aus dem Vatikan. Papst Franziskus hatte schon 2017 Zweifel an der Übersetzung "Führe uns nicht in Versuchung" geäußert. Es sei nicht Gott, der den Menschen in Versuchung stürze, um zu sehen, wie er falle. Dies tue Satan, nicht ein Vater.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.