"Vater" von Klonschaf Dolly feiert Geburtstag: Ian Wilmut wird 75

Als das Lämmchen Dolly vor fast 23 Jahren das Licht der Welt erblickte, war das Sensation und Tabubruch zugleich. Das Schaf hatte keinen biologischen Vater, seine Schöpfer waren der Brite Ian Wilmut und sein Mitarbeiter Keith Campbell. Unter Wilmuts Leitung war mit Dolly erstmals der Klon eines Säugetiers geschaffen worden. Möglich machte das ein Verfahren, das man somatischen Zellkerntransfer nennt.

Wie Dolly unsere Welt veränderte:

Dabei wurde aus einer Eizelle der Zellkern entfernt und durch den Zellkern einer Körperzelle ersetzt. Die veränderte Eizelle wurde in einer Nährlösung zur Teilung angeregt und dann einer Ersatzmutter eingepflanzt, die das Lämmchen austrug. Dolly war damit die exakte Kopie des Schafs, dem die Körperzelle entnommen worden war. Inzwischen wird die Methode bei vielen Tieren angewandt, etwa für die Zucht oder die Erforschung von Krankheiten. 2013 ist es erstmals gelungen, menschliche Stammzellen zu klonen; im Jahr 2018 sorgten zwei geklonte Äffchen für eine weitere Sensation.

Die Erschaffung des Klontieres stieß auf sehr gemischte Reaktionen. Die einen kritisierten das Klonen von Tieren und befürchteten, dass der Durchbruch von Wilmut den Weg zu geklonten Menschen bereiten würde. Doch Wilmut lehnte die Idee, ganze Menschen zu klonen, stets ab. Andere feierten Wilmuts Leistung als wissenschaftlichen Meilenstein, er erhielt auch zahlreiche Auszeichnungen für seine Forschung.

Mittlerweile steht bei Wilmuts medizinischem Interesse der Mensch im Vordergrund. Er unterstützt als Berater eine Forschungsinitiative zur Parkinsonkrankheit an der schottischen Universität Edingburgh. Der Brite ist selbst an der auch als Schüttellähmung bekannten Krankheit erkrankt, deren typischen Symptome Zittern und Gangstörungen sind. Aber nicht nur in der Medizin, auch in anderen Bereichen ist Wilmuts Expertenwissen gefragt - zum Beispiel in der Kunst. So stand er der Künstlerin Diemut Strebe beratend bei der Anfertigung einer Reproduktion des Ohrs von Vincent van Gogh bei.

Am 7. Juli feiert Ian Wilmut seinen 75. Geburtstag - nur zwei Tage davor, am 5. Juli, ist Dolly Geburtstag. Dem Klonschaf war jedoch kein so langes Leben vergönnt. Dolly starb im Alter von sechs Jahren, nachdem sie zum Schutz vor Klongegnern und Hagelkörnern isoliert in einem Betonblock aufgewachsen war. Der Nachwelt blieb sie trotzdem erhalten. Das berühmteste Schaf der Welt steht ausgestopft in einer Vitrine im Königlichen Museum von Edinburgh und kann dort besichtigt werden.