USA wollen die Einschränkungen schrittweise lockern

Und er lässt dabei, anders als vorher angekündigt, den Bundesstaaten weitgehend freie Hand. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", sagte Trump.

In Phase eins werden die Richtlinien, die mit Ende April auslaufen, leicht gelockert. Ansammlungen von mehr als zehn Menschen sollen weiter vermieden werden. Wer von zu Hause arbeiten kann, soll das weiter tun. Wo das möglich ist, sollen Arbeitnehmer stufenweise an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. Schulen bleiben geschlossen. Restaurants, Kinos und Gotteshäuser sollen nur öffnen, wenn ein Sicherheitsabstand zwischen Besuchern gewährleistet werden kann.

In der zweiten Phase sollen Reisen, die nicht essenziell sind, wieder wieder möglich sein. Schulen sollen wieder öffnen. Besuche in Altersheimen und Spitälern sollen weiter untersagt bleiben.

Verlängerung in New York

In Phase drei sollen Arbeitnehmer ohne Einschränkungen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, Besuche in Altersheimen und Spitälern sollen erlaubt werden. Gefährdete Gruppen sollen weiterhin Abstand zu anderen Menschen einhalten.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo verlängerte im besonders betroffenen Bundesstaat unterdessen die strengen Ausgangsbeschränkungen bis Mitte Mai.

