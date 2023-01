USA: Totalausfall von Inlandsflügen nach Panne

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEX WONG

Tausende Flugzeuge durften Mittwochfrüh (Ortszeit) in den USA nicht starten, nachdem die US-Flugaufsichtsbehörde FAA ein Startverbot für Inlandsflüge verhängt hatte. Grund war eine Computerpanne bei der FAA, die in der Nacht zuvor aufgetreten war. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Anzeichen für einen Cyberangriff habe man derzeit nicht, teilte das Weiße Haus mit. Ein derartiges Flugverbot hatte es seit den Anschlägen des 11. September 2001 in den USA nicht mehr gegeben.

Betroffen war ein System, das Piloten und anderes Flugpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt. Die ersten Nachrichten über die Panne tauchten Mittwochfrüh auf, als Flugpassagiere im ganzen Land bereits an Check-in-Schaltern warteten. Einige erwischte das Startverbot, als sie im Flieger saßen.

Bis Mitte des Vormittags waren laut der Webseite "Flightaware" 5800 Flüge verspätet, mehr als 950 waren komplett ausgefallen. Obwohl das Startverbot für Inlandsflüge bereits um kurz vor 9.00 Uhr wieder aufgehoben worden war, dauerten die Verspätungen den ganzen Tag an.

Der Grund für die Panne war zunächst nicht bekannt. "Wir suchen weiter nach der Ursache des Problems", meldete die FAA auf Twitter. US-Präsident Joe Biden sagte, er stehe in Kontakt mit Verkehrsminister Pete Buttigieg und werde über die Situation auf dem Laufenden gehalten. Dieser schrieb, er habe eine Untersuchung zu dem Ausfall angeordnet.

