USA: Mehr als eine Million Neuinfektionen am Tag

Solche Werte hat noch kein Land verzeichnet: 1,084 Millionen Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldete gestern die Johns-Hopkins-Universität für die USA. Neben diesem traurigen Weltrekord ist vor allem der starke Anstieg auffällig: Vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 544.329 – sie hat sich also binnen kurzer Zeit fast verdoppelt.

Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion blieb mit 1693 vergleichsweise stabil. Wegen der Feiertage sind die Daten allerdings mit Vorsicht zu bewerten. Daher liegt der Verdacht nahe, dass die wahre Zahl der Corona-Infektionen noch höher liegt.

Bereits am Sonntag hatte der prominente Virologe Anthony Fauci gewarnt, dass die Kurve der Neuinfektionen in den USA derzeit "fast senkrecht" verlaufe. Nach Schätzungen der US-Gesundheitsbehörde CDC war die Omikron-Variante Ende Dezember bereits für mehr als 58 Prozent aller erfassten Infektionen im Land verantwortlich. Die Zahl der erfassten Krankenhauseinweisungen von Infizierten sank zuletzt in der Woche bis zum 25. Dezember, dürfte aber laut der CDC-Prognose in den kommenden Wochen wieder steigen.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang knapp 56,2 Millionen Menschen mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert, mehr als 827.000 Menschen starben. 62 Prozent der Bevölkerung gelten laut CDC als voll geimpft, 33,4 Prozent haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Die WHO beruhigt: "Viel milder"

Deutliche Entwarnung gibt nun die Weltgesundheitsorganisation (WHO): Es sehe zunehmend so aus, als ob Omikron vor allem die oberen Atemwege wie Nase, Rachen und Bronchien befalle statt etwa der Lunge, sagte ein WHO-Vertreter in Genf. Für eine Entscheidung, ob damit überhaupt noch ein spezieller Omikron-Impfstoff nötig sein werde, sei es allerdings noch zu früh, fügte er hinzu.