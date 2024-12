US-Versicherungschef mitten in Manhattan erschossen

Polizei am Tatort vor dem Hilton-Hotel.

Bei dem Mann handle es sich um den 50-jährigen Brian Thompson, Chef des Versicherers United Healthcare, teilte die New Yorker Polizei (NYPD) bei einer Pressekonferenz mit.

Thompson sei am frühen Morgen vor einem Hotel- und Wohngebäude nahe dem Times Square angeschossen worden, in dem sein Unternehmen eine Investorenveranstaltung abhalten wollte. Er sei mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.

10.000 Dollar für Hinweise

Nach dem Täter wurde noch gesucht, für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, wurde eine Belohnung von 10.000 Dollar (etwa 9.500 Euro) ausgeschrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge sei gezielt auf Thompson geschossen worden - Informationen über ein Motiv gebe es zunächst aber nicht.

"Wir sind zutiefst traurig und geschockt über den Tod unseres lieben Freundes und Kollegen Brian Thompson", hieß es in einer Mitteilung des Konzerns United Healthcare Group, einem der größten Versicherungskonzerne der USA, zu dem United Healthcare gehört. "Brian war ein hoch respektierter Kollege und Freund für alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben."

Lokalisierung: Der Tatort nahe des Times Square

