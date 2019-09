US-Touristin in Russland wegen Cannabis-Besitzes festgenommen

Bei der 19-jährigen Studentin aus New York waren während einer Kontrolle am Pulkowo Flughafen in St. Petersburg 19 Gramm Cannabis sowie eine medizinische Nutzungserlaubnis gefunden worden, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte.

Demnach sei die Genehmigung jedoch "auf russischem Gebiet nicht gültig". Russischen Medien zufolge befand die Studentin sich zusammen mit ihrer Mutter auf einer Touristenreise. Bis zu ihrer Anhörung soll die 19-Jährige in Haft bleiben. Der jungen Frau drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Russland ist für seine strenge Drogenpolitik bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen aus Ländern, in denen Cannabis legal ist, in Russland wegen Drogenbesitzes festgenommen wurden. Eine 25-jährige US-Israelin befindet sich seit vier Monaten wegen angeblichen Drogenschmuggels in Polizeigewahrsam. Israelischen Medien zufolge waren in ihrem aufgegebenen Gepäck neun Gramm Cannabis gefunden worden, als sie am Moskauer Scheremetjewo-Flughafen umsteigen wollte.