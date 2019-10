US-Angriff auf IS-Anführer Bagdadi: Berichte über Tod des Extremisten

Ein US-Vertreter teilte mit, ein Sondereinsatz des Militärs am Samstag habe den Iraker zum Ziel gehabt. Ob er dabei getötet wurde, ließ der Insider zunächst offen.

Zwei ranghohe iranische Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, die Regierung in Teheran sei von Vertretern der syrischen Behörden über den Tod Bagdadis unterrichtet worden. Das US-Nachrichtenmagazins "Newsweek" berichtete unter Berufung auf US-Armeekreise, der IS-Anführer sei getötet worden. Der Einsatz habe in der nordsyrischen Provinz Idlib stattgefunden. US-Präsident Donald Trump habe den Sondereinsatz eine Woche vor der Aktion genehmigt. Das US-Präsidialamt kündigte für Sonntag eine wichtige Erklärung Trumps an. Details wurden nicht genannt.

Über das Schicksal des Irakers gab es in der Vergangenheit widersprüchliche Berichte. Zuletzt hieß es in Sicherheitskreisen, er halte sich in entlegenen Gebieten seines Heimatlandes oder Syriens versteckt. Im April hatte der sogenannte "Islamische Staat" (IS) ein Video veröffentlicht, das Bagdadi zeigen sollte.

Bagdadi führte den IS seit 2010. Damals war die Miliz noch ein Ableger der Extremistenorganisation Al-Kaida im Irak. Sie spaltete sich aber ab. Der IS kontrollierte bis 2017 große Teile Syriens und des Iraks, gilt aber inzwischen als militärisch besiegt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht beherrschte der IS ein Gebiet, das von Nordsyrien über die Landesgrenze hinweg bis kurz vor die irakische Hauptstadt Bagdad reichte. Millionen Menschen hatten unter den Extremisten zu leiden. Bagdadi hatte in dem Gebiet ein Kalifat ausgerufen und sich zum Herrscher erklärt.

