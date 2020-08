US-Behörde: Zulassung von Serum vor Testende möglich

Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hält die Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus in den USA noch vor Abschluss der dritten und finalen Testphase für denkbar. Der entsprechende Antrag müsse vom Hersteller kommen, sagte FDA-Chef Stephen Hahn der Zeitung "Financial Times".

"Meine Behörde wird dann aufgrund vorliegender wissenschaftlicher und medizinischer Erkenntnisse und Daten darüber entscheiden, ob der Antrag angemessen ist oder nicht", sagte der Behördenleiter im Interview.

Hahn wehrte sich damit gegen Spekulationen, seine Behörde stehe unter massivem Druck von Präsident Donald Trump, einen Corona-Impfstoff möglichst rasch zuzulassen. Der hatte gesagt, ein Serum stehe möglicherweise schon vor der Präsidentschaftswahl am 3. November zur Verfügung. Hahn wird von Medizinern vorgeworfen, sich im Umgang mit der Corona-Pandemie bereits wiederholt Druck aus dem Weißen Haus gebeugt zu haben. So hagelte es Kritik an der FDA-Entscheidung vom März, das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin für die Behandlung von Covid-19-Patienten zuzulassen.

Hydroxychloroquin wird von Trump als Mittel gegen die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit beworben. Die FDA zog die Zulassung im Juni wieder zurück, nachdem starke Nebenwirkungen bei Covid-19-Patienten aufgetreten waren.

In die Kritik geriet Hahn auch wegen seiner optimistischen Bewertung des Einsatzes von Blutplasma bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. Nach Angaben von Experten stellte der FDA-Chef in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump die Wirksamkeit des von genesenen Covid-19-Patienten stammenden Plasmas stark übertrieben dar.

Einschränkung

Hahn sagte nun, die denkbare beschleunigte Zulassung eines Corona-Impfstoffs noch vor Abschluss aller Tests könne möglicherweise zunächst nur für Menschen gelten, bei denen das Risiko eines besonders gefährlichen Krankheitsverlaufs bestehe.

In Russland war ein Impfstoff bereits vor drei Wochen zugelassen worden – noch vor Abschluss der finalen Testphase.

