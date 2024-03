Urteil im Prozess um Geldwäsche für milliardenschweren Bitcoin-Betrug

Die Angeklagte Wen Jian habe die Cyber-Devisen in Bargeld getauscht und Immobilien gekauft, um die Herkunft des Geldes aus einem 6,3 Milliarden Dollar schweren Betrug zu verschleiern, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil von Geschworenen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr als eine halbe Million Euro Schaden? Linzer DJ wegen Betrugs in U-Haft [OÖNplus]

In den eigentlichen Betrug sei sie aber nicht verwickelt. Diesen habe eine Bekannte Wens begangen. Das Strafmaß soll im kommenden Monat verkündet werden.

Im Verfahren wies die Angeklagte den Vorwurf der Geldwäsche zurück. Ihre Bekannte, die flüchtige Zhang Yadi, habe sich als wohlhabend ausgegeben. Von der kriminellen Herkunft des Geldes habe sie keine Kenntnis gehabt. Zhang, deren richtiger Name Qian Zhimin ist, soll zwischen 2014 und 2017 fast 130.000 chinesische Investoren geprellt haben. Den Anklägern zufolge hatte sie ihre Beute in Bitcoin getauscht, um sie aus China hinauszubringen und war 2017 mit einem gefälschten Pass nach Großbritannien gereist. Seit 2020 ist sie untergetaucht.

Lesen Sie auch: Bitcoin auf Allzeithoch: Die Gründe für den Höhenflug der Kryptowährung

Im Rahmen ihrer Ermittlungen hatten die britischen Behörden 61.000 Bitcoin beschlagnahmt, eine der größten Summen weltweit. Deren Wert beläuft sich aktuell auf mehr als drei Milliarden Dollar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper