Urteil im Live-TV: Teenager erhielt lebenslang für Mord

Der Jugendliche war zuvor schuldig befunden worden, einen 14-Jährigen in London im November 2021 mit einem langen Messer durch mehrere Stiche getötet zu haben. In den Aufnahmen von Überwachungskameras war zu sehen, wie der Täter mehrmals auf das am Boden liegende Opfer einstach.

Die Richterin am Londoner Strafgerichtshof Old Bailey verhängte eine Mindeststrafe von 19 Jahren. Eine vorzeitige Entlassung ist ausgeschlossen. "Sie werden nach Absitzen der Mindesthaftdauer nicht automatisch freikommen, sondern nur, wenn der Bewährungsausschuss entscheidet, dass Sie keine Gefahr mehr darstellen", sagte die Richterin.

Messergewalt unter Jugendlichen ist in London und anderen Teilen Großbritanniens schon seit vielen Jahren ein massives Problem. Opfer wie Täter sind meist männliche Jugendliche.

