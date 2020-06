Urlauber aus Gütersloh sind unerwünscht

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) beginnen am Wochenende die Schulferien. Für Touristen aus den Landkreisen Gütersloh und Warendorf ist die Urlaubslaune jedoch gedämpft: Nach dem Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik und der Einführung des Lockdowns haben vier Bundesländer ein Beherbergungsverbot für Besucher aus dieser Region verhängt.

Nach Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen hat gestern auch Baden-Württemberg nachgezogen. Das Verbot bezieht sich auf Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze. In Schleswig-Holstein müssen Reisende aus dem Risikogebiet überhaupt in Quarantäne.

Für die Landkreise Gütersloh und Warendorf hat Österreich eine Reisewarnung verhängt.

Ein Übernachtungsverbot könnte auch in Sachsen-Anhalt beschlossen werden: "Ich will nicht verhehlen, dass wir am Dienstag im Kabinett eine neue Verordnung beschließen – und dass wir durchaus sehr stark erwägen, in dieser Verordnung ein Beherbergungsverbot aufzunehmen", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff im MDR.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.