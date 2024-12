Unwetter suchte Ägäis heim: 2 Tote auf griechischer Insel

Die Schäden in Rhodos sind enorm.

Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, starben auf der Ägäis-Insel Lemnos zwei Männer bei Unfällen infolge des Sturms "Bora", der Griechenland am Samstag erreicht hatte. Auf der beliebten Ferieninsel Rhodos wurden nach Angaben von Regionalgouverneur George Hadjimarkos in der Nacht zu Sonntag Straßen, Wohnhäuser und Geschäftsgebäude beschädigt. Zahlreiche Menschen wurden demnach evakuiert.

Warnung vor starken Schneefällen

Am Samstag hatte der Katastrophenschutz eine Warnung für den Nordosten Griechenlands sowie das Zentrum und die Hauptstadtregion um Athen herausgegeben. Darin wurde vor sintflutartigen Regenfällen und starkem Wind gewarnt. Der griechische Wetterdienst warnte vor starken Schneefällen.

Auf der Ferieninsel Rhodos wurden Straßen schwer beschädigt. Bild: (APA/AFP/Eurokinissi/STRINGER)

Die Behörden forderten die Einwohner von Rhodos auf, zu Hause zu bleiben. Auf der Urlaubsinsel wurde der Verkehr eingestellt. Die Rettungsdienste wurden "in höchste Alarmbereitschaft" versetzt. Aus der Hauptstadt Athen wurden Einsatzkräfte zur Unterstützung nach Rhodos und Lemnos geschickt.

Bei den beiden Todesopfern auf Lemnos handelt es sich nach Angaben der Polizei um zwei Männer im Alter von 57 und 70 Jahren. Der 57-jährige Landwirt sei bei dem Versuch ums Leben gekommen, sein im Schlamm stecken gebliebenes Auto an seinem Traktor zu befestigen, um es herauszuziehen, berichtete der Fernsehsender ERT. Der 70-Jährige stürzte bei Aufräumarbeiten und kam dadurch ums Leben.

Gefahr noch nicht vorbei

Das Wetteramt (EMY) warnte, die Gefahr sei noch nicht vorbei. In den kommenden Stunden werde es auch in Mittelgriechenland schwere Regenfälle geben. Dem Unwetter vorangegangen war eine lange regenarme Zeit mit ungewöhnlich hohen Temperaturen. Solche extremen Wetterlagen werde es künftig öfter geben, der Klimawandel mache sie wahrscheinlicher, hieß es.

