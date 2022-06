Unwetter: Radfahrer in Bayern von Baum erschlagen

Ein 15-jähriger Fußgänger sowie ein Autofahrer wurden von umstürzenden Bäumen schwer verletzt, wie die Polizei weiter berichtete. In der rund 20.000 Einwohner zählenden Stadt im oberbayerischen Landkreis Freising und mehreren Gemeinden im Umland fiel zudem der Strom aus.

"Es liegt alles im Dunkeln", sagte die Sprecherin des Landratsamtes. Für Altersheime, wo Beatmungsgeräte ausgefallen waren, richtete das Technische Hilfswerk eine Notstromversorgung ein. Der Zugverkehr zwischen Freising und dem niederbayerischen Landshut wurde wegen Unwetterschäden bis einschließlich Dienstag gesperrt.

Der Dienststellenleiter der Polizei Moosburg sagte, ein 53-jähriger Mann aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg sei mit seiner Frau auf einem Radweg in Moosburg von dem Unwetter überrascht worden. Ein umstürzender Baum habe ihn voll getroffen. Seine Frau blieb unverletzt. Ein 15-Jähriger, der mit einem Freund am Amperufer unterwegs war, wurde von einem Baum schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Der Freund blieb ohne Verletzungen. In Au in der Hallertau wurde ein Auto von einem Baum getroffen, der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Wie die Behörden am Abend mitteilten, war der Raum Moosburg flächendeckend ohne Strom, zudem wurden zahlreiche Leitungen zerstört. Der Landkreis forderte dazu auf, Nachbarn bei Bedarf zu helfen und den eigenen Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren.

Insgesamt waren rund 400 Einsatzkräfte unterwegs. Wegen der Unwetterschäden waren auch Straßen gesperrt. Auf Gehwegen und Straßen lagen stellenweise große Mengen von Hagelkörnern.