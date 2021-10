Unwetter in Südfrankreich: Schulkinder sollen zu Hause bleiben

Schulen blieben aber für die Kinder, für die es keine andere Lösung gebe, geöffnet. An der Universität Aix-Marseille wurden alle Kurse für Montag abgesagt.

Das Département Bouches-du-Rhône, in dem Marseille liegt, erhielt in Sachen Überschwemmungsgefahr die höchste Warnstufe Rot. Die zuständige Präfektur warnte, sich nicht in Küstennähe zu begeben. Auf Videos waren massiv überlaufene Straßen zu sehen. Der Sender France Bleu berichtete auch von unterbrochenem Zugverkehr in dem Gebiet.