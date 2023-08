Unwetter in Italien: Strände in Jesolo und Bibione teilweise weggespült

Eine Schlechtwetterfront hat das Meer an der oberen Adria so sehr aufgewühlt, dass mehrere tausend Kubikmeter an Sand weggespült wurden, berichtet die "Kleine Zeitung" unter Berufung auf italienische Medien.

Vor allem betroffen ist der östliche Strand im bei Österreichern besonders beliebten Urlaubsort Jesolo. Durch den abgespülten Sand ist am dortigen Strand eine Stufe von etwa einem Meter Höhe entstanden. Auch mussten die Reihen von Strandliegen an einigen Stellen reduziert werden. Zwei Gesteinsbrocken sollen das Problem künftig lösen. Das Projekt ist aber noch nicht fertig. Es wird im Oktober abgeschlossen", sagt Antonio Facco, Präsident der Vereinigung "Strände Jesolo".

Auch in Bibione gab es Schäden am Strand. Da hat es den beliebten Hundestrand "Pluto" schlimm erwischt. Es ist einer der wenigen Strände an der Oberen Adria, wo Hunde mit ihren Haltern während der Badesaison ins Meer dürfen.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper