Unwetter in der Toskana: 15 Menschen von Feuerwehr gerettet

Beim Unwettern im Vorjahr kamen in der Toskana fünf Menschen ums Leben. (Archivbild)

Bäche traten über die Ufer und überschwemmten Straßen und Häuser. Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen, die Fahrer mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Nach Angaben des Feuerwehrkommandos von Pisa konnten 15 Personen von den Dächern der Autos oder aus den Kanälen, in die sie gestürzt waren, gerettet werden. Besonders betroffen war die Gemeinde Riparbella nahe Pisa. Hier sei in drei Stunden so viel Regen wie noch nie gefallen, erklärte der Bürgermeister Salvatore Neri. Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Wasser aus den Häusern zu pumpen.

Italien war in den vergangenen Wochen immer wieder von schweren Unwettern betroffen. Besonders galt dies für die norditalienischen Regionen Emilia Romagna und Ligurien, in denen schwere Schäden gemeldet wurden.

Lokalisierung: Betroffen war die Gemeinde Riparbella

