Unwetter in Brasilien: Zahl der Toten steigt auf 41

Die meisten Opfer gab es in den Gemeinden Muçum mit 15 und Roca Sales mit 10 Toten. Insgesamt waren laut Regierung fast 150.000 Menschen von den Unwettern betroffen, knapp 3.200 wurden obdachlos.

Im Überschwemmungsgebiet nordwestlich von Porto Alegre, der Hauptstadt des Bundesstaates, mussten in den vergangenen Tagen laut Medienberichten bereits Menschen von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden. Am Samstag wollten die Behörden im Tal des Taquari-Flusses Medikamente und medizinische Hilfsmittel verteilen. Die Bürger aus anderen Teilen des Staates hätten außerdem so viel an Nahrungsmitteln, Wasser, Kleidung, Decken und Matratzen gespendet, dass der Zivilschutz Verstärkung brauchte, um alles entgegenzunehmen, schrieb die Regierung.

Bild: SILVIO AVILA (APA/AFP/SILVIO AVILA)

Am Samstag drückte Papst Franziskus den Angehörigen der Opfer der jüngsten Überschwemmungen im Süden Brasiliens sein Beileid aus. In einem am Samstag vom vatikanischen Presseamt veröffentlichten Telegramm an den brasilianischen Bischof Leomar Brustolin heißt es, der Papst sage den von den schweren Überflutungen der letzten Tage betroffenen Gemeinden im Bundesstaat Rio Grande do Sul seinen Beistand im Gebet zu. Er bete für die Todesopfer und für die betroffenen Familien. Zugleich rufe er zu einem raschen Wiederaufbau für die zerstörten Ortschaften auf.

Auf der Südhalbkugel der Erde ist jetzt Winter. Rio Grande do Sul ist der südlichste und einer der wohlhabendsten Bundesstaaten Brasiliens. Er ist stark europäisch geprägt, 1824 ließen sich dort die ersten deutschen Einwanderer nieder. Die heutigen Bewohner werden in Brasilien Gaúchos genannt, mit Betonung auf dem u, im Gegensatz zu den Gauchos in Argentinien.

Mehr zum Thema Weltspiegel Bereits 37 Tote durch Zyklon im Süden Brasiliens BRASILIA. Die Zahl der Todesopfer durch einen Zyklon im Süden Brasiliens ist auf mindestens 37 gestiegen. Bereits 37 Tote durch Zyklon im Süden Brasiliens

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper