Die EU-Staaten wollen Italien im Kampf gegen das Coronavirus unterstützen. Derzeit werde erhoben, was Italien wünsche und brauche, dann werde die entsprechende Hilfe erfolgen. Das kündigte Österreichs Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) am Freitag nach dem zweiten Sondertreffen der EU-Gesundheitsminister in Brüssel an.

Die EU-Kommission hat eine gemeinsame Beschaffung von Schutzmasken und -kleidung übernommen. 20 Staaten hätten sich für diese Beschaffung angemeldet, darunter auch Österreich. Bereits kommende Woche werde es erste Bestellungen geben, sagte Anschober. Die EU-Staaten würden solidarisch vorgehen.

An dieser Solidarität hatte es zuletzt Zweifel gegeben. So haben Deutschland und Frankreich Ausfuhrbeschränkungen für Schutzmasken erlassen. Belgiens Gesundheitsministerin Maggie De Block kritisierte, dies sei "nicht im Geist der EU". Anschober sagte: "Das ist nicht die Entwicklung, die ich mir wünsche." Die gemeinsame Beschaffung werde das Problem jedoch abfangen.

Anerkennung für Italien

Anschober sprach Italien große Anerkennung für dessen weitreichendes Maßnahmenpaket gegen die Ausbreitung des Virus aus. "Die Situation in Europa wird sich auch in Italien mitentscheiden", sagte er. Noch sei der Höhepunkt der Epidemie nicht erreicht. "Unsere Strategie ist auf Zeitgewinn gerichtet", erklärte der Minister. Zeit, die einerseits dazu diene, um Medikamente und einen Impfstoff zu finden, andererseits um das Abflauen der Grippewelle abwarten zu können.

Denn diese bindet Kapazitäten in den Spitälern. So seien 129.000 Menschen allein in Österreich an Grippe erkrankt oder wiesen grippeähnliche Symptome auf. Aber es gebe auch "gute Nachrichten, die Hoffnung geben", sagte Anschober. So wisse man aus den Erfahrungen, die China mit dem Coronavirus gemacht habe, dass 80 Prozent der Krankheitsfälle einen leichten Verlauf nehmen. Weltweit seien bereits 53.000 Menschen, die erkrankt waren, wieder genesen.

Für Österreich wurden am Freitag, mit Stand 15 Uhr 55 Krankheitsfälle gemeldet, einer davon mit schwerem Verlauf. "Keine Panik schüren, sondern eine Politik der ruhigen Hand führen" – das gab Anschober weiterhin als Parole aus. Österreichs Gesundheitssystem sei für alle Fälle gerüstet. Aus der Epidemie seien auch Lehren für die Zukunft zu ziehen, sagte Anschober. "Wir brauchen eine europäische Arzneimittelstrategie."

Europa habe es zugelassen, dass die Herstellung von Medikamenten aus Europa zum Teil nach China und Indien abgewandert sei. "In dieser Situation trifft uns das natürlich." Auf eine entsprechende Frage gab Anschober auch zu bedenken, ob sich die EU-Gesundheitsminister künftig nicht lieber per Video-Konferenz beraten sollten, statt persönlich in Brüssel zusammenzukommen. "In Zeiten wie diesen weiß ich nicht, ob wir die Treffen so machen sollten."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.