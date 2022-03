UNO: Mehr als 1,5 Millionen Menschen vor Ukraine-Krieg geflohen

Der Exodus sei die am schnellsten anschwellende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, erklärte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Sonntag via Twitter. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar sind allein in Polen bis Samstag 922.400 Geflüchtete registriert worden.

Der polnische Grenzschutz ging davon aus, dass ihre Zahl im Laufe des Sonntags auf über eine Million steigt. Rumänien verzeichnete rund 227.500 Geflüchtete und Ungarn über 163.000. Fast 114.000 Menschen haben die Slowakei erreicht.

Moldawiens Präsidentin Maia Sandu bat bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Chisinau die internationale Gemeinschaft um Hilfe bei der Versorgung der Flüchtlinge. Seit Beginn des Krieges seien über 250.000 Menschen aus der Ukraine über die Grenze gekommen. Die frühere Sowjetrepublik zählt selbst nur etwa 2,6 Millionen Einwohner.

Polen: Allein am Samstag 129.000 Menschen abgefertigt

An Polens rund 500 Kilometer langer Grenze zur Ukraine wurden allein am Samstag 129.000 Menschen abgefertigt und damit so viele, wie noch nie an einem Tag. "Die Abfertigung ist so einfach wie möglich", sagte die Sprecherin des polnischen Grenzschutzes, Anna Michalska. "Es geht darum, die Identität der Personen zu bestätigen, Dokumente zu überprüfen und die Datenbanken zu kontrollieren, ob es sich nicht um gesuchte Personen handelt. Das dauert ein paar Minuten."

Am Grenzübergang Medyka, dem verkehrsreichsten Polens, strömten die Flüchtlinge an Kartons mit Kleidung vorbei, die entlang eines Weges vom Grenzübergang aufgestellt waren. Helfer verteilten heißen Tee, Lebensmittel und Hygieneartikel. Einige Flüchtlinge trugen Säuglinge, andere Hunde und Katzen, eingewickelt in Decken. Viele reihten sich ein in die Warteschlange für die Busse in die nahe gelegene Stadt Przemysl, wo Freunde, Verwandte und Freiwillige warteten, um sie in andere Städte in Polen und darüber hinaus zu bringen.

"In Kiew gibt es viele Bomben, und man sitzt im Keller und hört es immer noch, und deshalb habe ich die Stadt verlassen", sagte Anna Klimowa. Die 21-Jährige ist auf dem Weg nach Breslau zu ihrem Bruder. "Es ist eine wirklich harte Situation." In Polen lebten vor dem Krieg bereits etwa 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine. Das Land ist daher ein wichtiges Ziel von Flüchtlingen, die aber auch über die Slowakei, Ungarn und Nordrumänien Schutz vor dem Krieg suchen.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sprach sich am Sonntag indes für sichere Fluchtwege aus. "Jede Situation ist anders, aber aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung in Kriegssituationen wissen wir, dass einmalige humanitäre Korridore zwar hilfreich sein können, aber nicht ausreichen", sagte Stephen Cornish, Geschäftsführer der Genfer Einsatzzentrale von Ärzte ohne Grenzen. Schon öfter habe man erlebt, wie Zivilisten ermutigt worden seien, "zeitlich begrenzte Evakuierungskorridore zu nützen - doch dann wurden diejenigen, die nicht fliehen konnten oder wollten mit außergewöhnlicher und wahlloser Gewalt konfrontiert, die sich gegen alle richtete, die zurückblieben."

Ärzte ohne Grenzen rufe deshalb dazu auf, dass alle Militärs, die aktuell in der Ukraine kämpfen, die Kriegsregeln einhalten und alle nötigen Vorkehrungen treffen, um Zivilpersonen nicht zu verletzen. Sie seien verpflichtet, diese zu jeder Zeit und an jedem Ort in der Ukraine als Zivilisten zu betrachten, so die NGO.

Slowakei: Elfjähriger Flüchtling kam ganz allein

Ein Elfjähriger aus Saporischschja in der Ostukraine hat laut der slowakischen Polizei ganz allein die ukrainisch-slowakische Grenze überquert. Bei sich hatte er nur ein Plastiksackerl, seinen Reisepass und eine auf seine Hand gekritzelte Telefonnummer. "Er kam aus Saporischschja, seine Eltern mussten in der Ukraine bleiben", sagte die slowakische Polizeisprecherin Denisa Bardyova am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Freiwillige Helfer kümmerten sich demnach um den Buben. Die Mutter hatte den Buben am Samstag in einen Zug in die Slowakei gesetzt, wo die Familie Verwandte hat. Der Vater durfte wie alle Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine nicht verlassen. Die Mutter musste bleiben, um sich weiter um ihre behinderte Mutter zu kümmern. In einer Videobotschaft auf Facebook bedankte sich Julia Pisezkaja am Sonntag bei allen slowakischen Unterstützern für deren "großes Herz". Der Bub wurde mittlerweile in die slowakische Hauptstadt Bratislava zu seinen Verwandten gebracht.

Deutschland: Fast 38.000 Flüchtlinge registriert

In Deutschland sind auch am Wochenende tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Während die Hilfsbereitschaft weiter groß ist, fordern Politiker eine bessere Koordinierung und Verteilung der Menschen auf das Bundesgebiet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßte die Hilfsbereitschaft. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) machte deutlich, dass die Aufnahme von aus der Ukraine fliehenden Menschen in Deutschland nicht von deren Staatsangehörigkeit abhängig sei.

Ziel sei es, Leben zu retten, sagte Faeser der "Bild am Sonntag". "Das hängt nicht vom Pass ab". Eine Obergrenze für die Aufnahme ukrainischer Flüchtling werde es nicht geben. Faeser geht nicht davon aus, dass einzelne Länder der Europäischen Union durch die Fluchtbewegung überlastet werden könnten. "Erstmals nehmen alle EU-Staaten Kriegsflüchtlinge auf, besonders unsere östlichen Nachbarn", sagte sie der Zeitung. Am wichtigsten sei nun die "bestmögliche Verteilung und Versorgung" der Menschen.

Laut deutschem Innenministerium sind bisher 37.786 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert worden. Die Zahl ist damit von Samstag bis Sonntag um etwa 10.000 gestiegen. Wie ein Sprecher des Ministeriums am Sonntag mitteilte, könnte die Zahl der eingereisten Flüchtlinge aber bereits wesentlich höher sein, da keine Grenzkontrollen stattfänden.